Printemps Artistique des Villes Jumelles Aix-en-Provence, vendredi 3 mai 2024.

Dans le cadre des Journées de l’Europe à Aix-en-Provence, l’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix-en-Provence organise la 8e édition du Printemps Artistique des Villes Jumelles.

Le thème de cette année est Musique contemporaine, traditionnelle et sacrée anglaise, espagnole et française et Danses folkloriques allemandes musique souabe.



L’association des Jumelages d’Aix vous convie a deux concerts

● samedi 4 mai 2024 à 18h église du Saint-Esprit

● dimanche 5 mai 2024 à 16h église Saint Jean-Baptiste du Faubourg.

Ensembles vocaux Horizons choir (Bath) / Puerta de elvira (Granada) / Virili voci (Aix) (uniquement le samedi 4 mai).



L’association des jumelages d’Aix vous invite également a découvrir les danses folkloriques allemandes du groupe Betzingen (Tübingen)

● vendredi 3 mai à 15h30 esplanade Cezanne.

● samedi 4 mai à 11h30 place des Martyrs de la Résistance.

● dimanche 5 mai à 11h30 place des Martyrs de la Résistance. .

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-05

Esplanade Cézanne / Eglise du Saint-Esprit / Place des Martyrs de la Résistance / Eglise Saint Jean Baptiste du Faubourg

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jumelagesaix1@gmail.com

