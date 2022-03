Printemps Art Déco : visite de l’église de Irles Église,Irles Irles Catégories d’évènement: Irles

Rarement ouverte à la visite, l’église d’Irles a été entièrement reconstruite dans les années 20. Elle surprend le visiteur par ses décors intérieurs réalisés par le céramiste Maurice Dhomme ou encore le chemin de croix réalisé par Henri Marret.

3€ (TR 1€ – gratuit pour les -12 ans)

Dans le cadre du Printemps Art Déco, l’église de Irles sera exceptionnellement ouverte à la visite le 16 avril à 15h. Église,Irles Église, Irles Irles Somme

