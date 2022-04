Printemps Art Déco : Atelier de linogravure Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Noémie Mathieux, artiste locale, vous propose via cet atelier de découverte inédit une initiation aux techniques de gravure sur linoléum à partir de motifs et symboles Art déco. Rendez-vous le samedi 7 mai à 14h30 à l’Espace Jean Jaurès, situé 5 avenue Jean Jaurès à Chauny. Atelier adulte – À partir de 8 ans Tarif : 5€ Informations et réservations obligatoires auprès de l’Office de tourisme du Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 ou par mail accueil@coeurdepicard.com Cet évènement fait partie du Printemps de l’Art Déco. accueil@coeurdepicard.com +33 3 75 30 00 21 https://coeurdepicard.com/ Venez vous essayer à la linogravure !

