Printemps alchimique : Oz et deviens à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 14h00 à 21h30

.Tout public. payant

De 30 à 60 euros.

Le 20 avril de 14h à 21h30 à la Bellevilloise, L’association Oz et deviens vous propose une journée de Printemps Alchimique, pour un événement conscient et sans alcool.

Un moment pour voir éclore vos rêves et l’envie de revivre la magie du Réveillon Alchimique 2023 et l’énergie du « Festival du Rêve de l’Aborigène ».

Dans un monde où la déconnexion du quotidien devient de plus en plus essentielle, où la magie d’une rencontre peut basculer une vie Nous sommes en joie de vous retrouver pour ce moment aux couleurs de la joie, du corps qui danse, des chants et de la musique en live. Et aussi pour être ensemble, méditer, faire de nouvelles rencontres…

“Nous aimons l’idée que l’ART embrasse différentes disciplines pour vivre des expériences qui se savourent, et s’inscrivent dans un tout qui vous porte. Mélanger les pratiques fait partie de notre ADN.” Alexandra & Martine

Au programme :

Une immersion et une attention profonde : Vous reconnectez à l’instant présent pour créer une expérience marquante. Laissez parler votre créativité à travers le thème du printemps.

Générer de l’Émotion : À travers la danse extatique, la musique, le chant et les rituels pour vous permettre d’ouvrir les portes de votre cœur.

L’Expérientiel comme Valeur Ajoutée : Transformer cette expérience en lumière, en énergie pour vous guider dans vos projets.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.helloasso.com/associations/oz-et-deviens/evenements/printemps-alchimique

Printemps alchimique – Oz et deviens