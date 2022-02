« Printemps à l’atelier » – Poterie Au grés du temps Montsenelle Montsenelle Catégories d’évènement: Manche

« Printemps à l'atelier » – Poterie Au grés du temps Montsenelle, 12 mars 2022, Montsenelle.

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-13 18:00:00

La poterie « Au Grès du Temps », spécialisée dans la production de poteries de jardin en grès résistant au gel, organise à son atelier une fête des plantes intitulée « Printemps à l'atelier » (17e édition). Cette manifestation regroupe des producteurs travaillant dans le domaine du jardin. Les pépiniéristes collectionneurs présenteront leur production de plantes originales, de qualité et acclimatées à notre région. Les visiteurs pourront obtenir auprès d'eux les conseils permettant de réussir leurs plantations. Vous pourrez découvrir des poteries de jardin en grès. Retrouvez la liste des exposants sur le site : www.augresdutemps.com

