Printemps à la Folie ! Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Printemps à la Folie ! Caen, 5 mars 2022, Caen. Printemps à la Folie ! Centre Municipal d’Animation de la Folie Couvrechef 3 rue des acadiens Caen

2022-03-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-05 19:00:00 19:00:00 Centre Municipal d’Animation de la Folie Couvrechef 3 rue des acadiens

Caen Calvados La compagnie Ensuite En Corps organise une journée d’animations festive pour fêter l’arrivée du printemps.

Au programme :9h30 – 11h : Balade écoute des oiseaux10h – 11h : Temps de détente et échauffement11h – 12h : Atelier de danse libre pour adultes11h – 12h : Jeux d’identification des oiseaux14h – 16h : Conseils de jardinage et vente de graines14h30 – 15h30 : Atelier de danse pour enfant16h – 17h : Déambulation danse et musique17h – 18h : Percussions africaines

© Elizabeth Crowell La compagnie Ensuite En Corps organise une journée d’animations festive pour fêter l’arrivée du printemps. Au programme : 9h30 – 11h : Balade écoute des oiseaux

10h – 11h : Temps de détente et… ensuiteencorps@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/compagnie-ensuite-en-corps La compagnie Ensuite En Corps organise une journée d’animations festive pour fêter l’arrivée du printemps.

Au programme :9h30 – 11h : Balade écoute des oiseaux10h – 11h : Temps de détente et échauffement11h – 12h : Atelier de danse libre pour adultes11h – 12h : Jeux d’identification des oiseaux14h – 16h : Conseils de jardinage et vente de graines14h30 – 15h30 : Atelier de danse pour enfant16h – 17h : Déambulation danse et musique17h – 18h : Percussions africaines

© Elizabeth Crowell Centre Municipal d’Animation de la Folie Couvrechef 3 rue des acadiens Caen

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Centre Municipal d'Animation de la Folie Couvrechef 3 rue des acadiens Ville Caen lieuville Centre Municipal d'Animation de la Folie Couvrechef 3 rue des acadiens Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Printemps à la Folie ! Caen 2022-03-05 was last modified: by Printemps à la Folie ! Caen Caen 5 mars 2022 caen Calvados

Caen Calvados