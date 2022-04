Printemps à la ferme : Visite guidée ludique Bachelor Testing Pomport, 20 juin 2022, Pomport.

Printemps à la ferme : Visite guidée ludique Bachelor Testing Pomport

2022-06-20 14:30:00 – 2022-06-20 17:30:00

Pomport Dordogne Pomport

Pour l’occasion, à Grange Neuve on vous propose une visite guidée ludique (« Bachelor Testing ») le samedi 23 avril de 14h30 à 17h30 !

Il s’agit d’une visite guidée privée de la propriété, à la fois culturelle et pédagogique, ça c’est pour le côté sérieux… Mais attention, la visite est agrémentée, ça et là, de petits défis à la fois intellectuels, sportifs et artistiques ! Une façon d’en apprendre plus sur la fabrication du vin, mais dans un esprit plus fun et moins sage qu’une visite guidée classique… fous rires garantis !

L’expérience se termine par une dégustation conviviale des vins et jus de raisin de la propriété, accompagnée d’un casse-croûte périgourdin.

Sur réservation uniquement (places limitées).

Tarif spécial pour l’occasion : 10 € (au lieu de 20 €).

+33 5 53 58 42 23

Réseau bienvenue à la ferme

Pomport

