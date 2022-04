Printemps à la ferme : visite de la ferme prunicole du Plessis Saint-Aubin, 21 mai 2022, Saint-Aubin.

Printemps à la ferme : visite de la ferme prunicole du Plessis Saint-Aubin

2022-05-21 – 2022-05-22

Saint-Aubin Lot-et-Garonne Saint-Aubin

Venez à la rencontre de nos agriculteurs et à la découverte de nos campagnes durant ce weekend de portes ouvertes.

Les visites sont gratuites et guidées par l’agriculteur en toute convivialité.

Producteurs de pruneaux d’Agen depuis 3 générations, la famille Poueymidanette vous fera découvrir tous les secrets de la production prunicole ainsi qu’une démonstration de cordes artisanales.

Découvrez également leurs produits au cours d’un goûter avec crêpes au sucre et confitures, cornet de glace, verre de jus de pommes et sirop.

+33 6 73 21 68 89

