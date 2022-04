Printemps à la ferme : visite de la ferme bio de Crozefond Saint-Aubin, 21 mai 2022, Saint-Aubin.

Printemps à la ferme : visite de la ferme bio de Crozefond Saint-Aubin

2022-05-21 – 2022-05-22

Saint-Aubin Lot-et-Garonne

EUR Venez à la rencontre de nos agriculteurs et à la découverte de nos campagnes durant ce weekend de portes ouvertes.

Les visites sont gratuites et guidées par l’agriculteur en toute convivialité. Au sein d’une ferme en agriculture biologique (vaches, cochons, fromages, pains, pâtisseries, huile d’onagre), Luc, Nicolas et Vincent Pozzer vous feront apprécier leur savoir-faire. Découvrez la ferme et l’atelier de fromagerie avec une dégustation de fromages par la suite.

Possibilité de déjeuner sur place avec les produits de la ferme.

