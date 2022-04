Printemps à la ferme : Portes ouvertes Névez Névez Catégories d’évènement: Finistère

Névez

Printemps à la ferme : Portes ouvertes Névez, 30 avril 2022, Névez. Printemps à la ferme : Portes ouvertes Spiruline de Rospico 27 Kerangall Névez

2022-04-30 – 2022-05-01 Spiruline de Rospico 27 Kerangall

Névez Finistère Névez Visite des bassins et échanges autour de la spiruline, sa culture, son histoire, ses propriétés nutritionnelles ; dégustation de brindilles et de smoothie à la spiruline. Marché de producteurs : Cidre et jus de pomme, plants, tisanes, miel, pain, légumes lactofermentés, fromages aux algues +33 6 83 29 44 96 Visite des bassins et échanges autour de la spiruline, sa culture, son histoire, ses propriétés nutritionnelles ; dégustation de brindilles et de smoothie à la spiruline. Marché de producteurs : Cidre et jus de pomme, plants, tisanes, miel, pain, légumes lactofermentés, fromages aux algues Spiruline de Rospico 27 Kerangall Névez

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Névez Autres Lieu Névez Adresse Spiruline de Rospico 27 Kerangall Ville Névez lieuville Spiruline de Rospico 27 Kerangall Névez Departement Finistère

Névez Névez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevez/

Printemps à la ferme : Portes ouvertes Névez 2022-04-30 was last modified: by Printemps à la ferme : Portes ouvertes Névez Névez 30 avril 2022 finistère Névez

Névez Finistère