Printemps à la ferme : portes ouvertes de la chèvrerie "Les Chamons" Ménétréol-sous-Sancerre

2022-04-17 – 2022-04-17

Ménétréol-sous-Sancerre Cher Ménétréol-sous-Sancerre Découvrez la Chèvrerie “Les Chamons” à l’occasion des portes ouvertes du réseau Bienvenue à la Ferme.

Au programme : dégustations, visites et balades en poneys. Portes ouvertes de la chèvrerie "Les Chamons" organisées dans le cadre de "Printemps à la ferme". contact@chevrerie-les-chamons.com +33 2 48 79 93 30 https://www.chevrerie-les-chamons.com/

