PRINTEMPS À LA FERME Pommerieux, 12 juin 2022, Pommerieux.

PRINTEMPS À LA FERME Pommerieux

2022-06-12 – 2022-06-12

Pommerieux Mayenne Pommerieux

Le dimanche 12 juin de 14h à 17h, rendez-vous à la ferme de la Bouterie à Pommerieux. Vous y découvrirez le travail de Patrice Paillard et l’atelier veau. Patrice maitrise parfaitement la production de veaux et souhaite proposer le meilleur de son produit. Ses animaux sont nés à la ferme, nourris au lait entier et élevés sur paille.

Dans le cadre de l’opération “Le Printemps à la Ferme” du réseau Bienvenue à la ferme, Visite de la ferme de La Bouterie

+33 6 71 74 79 63

