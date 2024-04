Printemps à la ferme L’Or du Périgord Dévillac, samedi 25 mai 2024.

Le week-end du 25 et 26 mai, les fermes lot-et-garonnaises vous accueillent !

Les agriculteurs vous feront vivre un printemps rayonnant pour découvrir et partager l’agriculture !

Apicultrice passionnée, Alexia vous propose un grand choix de miels et produits de la ruche (cire, pollen, propolis). Durant ce weekend, elle vous proposera des animations et sensibilisation autour de l’apiculture.

Vous pourrez également savourer un goûter avec gâteaux au miel, crêpes, faisselles miel, thé et café EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

1100 Route d’Estrade

Dévillac 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lorduperigord@gmail.com

