Printemps à la Ferme – l’Oisonnière, 21 mai 2022, .

Printemps à la Ferme – l’Oisonnière

2022-05-21 – 2022-05-22

10 10 EUR En mai, fais ce qu’il te plaît ! Le Printemps à la Ferme revient avec 63 fermes qui vous accueillent pour parler métier, produits et festoyer !

63 exploitations, réparties dans tout le département, participeront à ces journées portes ouvertes où les visiteurs pourront découvrir des fermes à côté de chez eux. Chacune établira son programme de festivités (concert, minirando, fabrication de pain, etc) mais une chose est sûre, on pourra déguster les produits de la ferme ! Avec cet événement, donnons l’occasion de réaffirmer la fierté du métier d’agriculteur. Le Printemps à la Ferme, c’est une histoire de campagne… à redécouvrir, à partager, à inventer…

À la ferme de l’Oisonnière, Juliette et Olivier vous feront visiter leur exploitation et vous proposeront de bons petits plats, à déguster sur place pour découvrir leurs magnifiques produits de canards gras.

En mai, fais ce qu’il te plaît ! Le Printemps à la Ferme revient avec 63 fermes qui vous accueillent pour parler métier, produits et festoyer ! À la ferme de l’Oisonnière, Juliette et Olivier vous feront visiter leur exploitation et vous proposeront de bons petits plats, à déguster sur place.

