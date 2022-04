Printemps à la ferme : Les chèvres de la Mardelle Les chèvres de la Mardelle Fay-aux-loges Catégorie d’évènement: Fay-aux-Loges

Les chèvres de la Mardelle, le dimanche 17 avril à 10:00

Exploitation caprine, présentation de la ferme et de ses différentes activités : le troupeau, la traite, l’alimentation, la transformation fromagère. Traite à 17h. Vente des produits. Printemps à la ferme : Les chèvres de la Mardelle Les chèvres de la Mardelle 475 Route de la Mardelle, Fay-aux-loges Fay-aux-loges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T19:00:00

Lieu Les chèvres de la Mardelle
Adresse 475 Route de la Mardelle, Fay-aux-loges
Ville Fay-aux-loges

