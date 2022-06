Printemps à la ferme Les Billanges, 19 juin 2022, Les Billanges.

Printemps à la ferme Ferme Auberge de La Besse Les Billanges

2022-06-19 – 2022-06-19

Ferme Auberge de La Besse 87340 Les Billanges

Dimanche 19 juin, ferme de la Besse aux Billanges. Repas à la ferme entre 12h et 13h sur réservation. Tarif du menu : 25€ / adulte et 15€ / enfant. 1 boisson, 1 plat unique, 1 dessert, 1/4 de vin et le café. Infos et réservations au : 05 55 56 57 76.

Dans le cadre du Printemps à la ferme, balades, dégustations, marchés fermiers et d’artisans, repas à la ferme, visite de la ferme et de ses hébergements, animations culturelles, démonstrations de poterie, espace bien-être.

