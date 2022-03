Printemps à la Ferme Lafitte-sur-Lot Lafitte-sur-Lot Catégories d’évènement: Lafitte-sur-Lot

Lot-et-Garonne

Printemps à la Ferme Lafitte-sur-Lot, 21 mai 2022, Lafitte-sur-Lot. Printemps à la Ferme Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot

2022-05-21 – 2022-05-22 Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau

Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne Lafitte-sur-Lot EUR 4 4 Toute la journée, visite de la ferme pour découvrir la production de fraises hors-sol en production HVE et pruneaux Bio.

Goûter crêpes et boisson.

– Le 22 mai à 16h30 : spectacle pour enfants, spectacle de ballons clownesque. Visite de la ferme pour découvrir la production de fraises hors-sol en production HVE et pruneaux Bio. +33 5 53 84 00 69 Toute la journée, visite de la ferme pour découvrir la production de fraises hors-sol en production HVE et pruneaux Bio.

Goûter crêpes et boisson.

– Le 22 mai à 16h30 : spectacle pour enfants, spectacle de ballons clownesque. Ferme et musée du pruneau

Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lafitte-sur-Lot, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lafitte-sur-Lot Adresse Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Ville Lafitte-sur-Lot lieuville Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Printemps à la Ferme Lafitte-sur-Lot 2022-05-21 was last modified: by Printemps à la Ferme Lafitte-sur-Lot Lafitte-sur-Lot 21 mai 2022 Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne

Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne