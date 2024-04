Printemps à la ferme Gaec Néoherba Dévillac, samedi 25 mai 2024.

Printemps à la ferme Gaec Néoherba Dévillac Lot-et-Garonne

Le week-end du 25 et 26 mai, les fermes lot-et-garonnaises vous accueillent !

Les agriculteurs vous feront vivre un printemps rayonnant pour découvrir et partager l’agriculture !

Anna et Gaëtan sont producteurs de plantes aromatiques et médicinales en mode Bio.

Anna et Gaëtan sont producteurs de plantes aromatiques et médicinales en mode Bio. Leurs plantes sont transformées à la fermes en tisanes, aromates, biscuits salés et sucrés ainsi que la gemmothérapie.

Goûter tisane chaude et biscuits

Visite de la ferme à 14h et à 16h EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

215 route de la Fontaine d’Estrade

Dévillac 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

