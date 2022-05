Printemps à la ferme – Ferme des Tuileries Castelmoron-sur-Lot, 21 mai 2022, Castelmoron-sur-Lot.

Printemps à la ferme – Ferme des Tuileries Fongrave Ferme des Tuileries Castelmoron-sur-Lot

2022-05-21 – 2022-05-22 Fongrave Ferme des Tuileries

Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne Castelmoron-sur-Lot

Dans le cadre de l’évènement Printemps à la ferme , la Ferme des Tuileries vous propose un déjeuner avec assiette de crudités, effiloché de porc et son gratin façon Parmentier, coupe de fraises, vin et jus de pomme. nEt pour le goûter : fraises et pâtisseries maison avec boisson.

Dans le cadre de l’évènement Printemps à la ferme , la Ferme des Tuileries vous propose un déjeuner avec assiette de crudités, effiloché de porc et son gratin façon Parmentier, coupe de fraises, vin et jus de pomme. nEt pour le goûter : fraises et pâtisseries maison avec boisson.

+33 6 28 51 66 70

Dans le cadre de l’évènement Printemps à la ferme , la Ferme des Tuileries vous propose un déjeuner avec assiette de crudités, effiloché de porc et son gratin façon Parmentier, coupe de fraises, vin et jus de pomme. nEt pour le goûter : fraises et pâtisseries maison avec boisson.

©Printemps à la ferme

Fongrave Ferme des Tuileries Castelmoron-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-05-13 par