Printemps à la ferme Ferme des Fayards Doudrac, samedi 25 mai 2024.

Printemps à la ferme Ferme des Fayards Doudrac Lot-et-Garonne

Le week-end du 25 et 26 mai, les fermes lot-et-garonnaises vous accueillent !

Les agriculteurs vous feront vivre un printemps rayonnant pour découvrir et partager l’agriculture !

Albain Guillaud est spécialisée dans l'élevage d'oies grasses . Il produit du foie gras d'oie et d'autres spécialités du Haut Agenais-Périgord EUR.

Albain Guillaud est spécialisée dans l’élevage d’oies grasses . Il produit du foie gras d’oie et d’autres spécialités du Haut Agenais-Périgord EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

1825 route de Naresse

Doudrac 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

