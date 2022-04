Printemps à la ferme : Ferme de Marouty Cancon, 21 mai 2022, Cancon.

Printemps à la ferme : Ferme de Marouty Cancon

2022-05-21 – 2022-05-22

Cancon Lot-et-Garonne

Le week-end du 21 et 22 mai 2022, les fermes lot-et-garonnaises vous accueillent !

Les agriculteurs vous feront vivre un printemps rayonnant pour découvrir et partager l’agriculture !

Marc Vincent, spécialisé dans l’élevage ovin et bovin et la culture de prunes d’Ente vous ouvre les portes de sa ferme et vous fera découvrir son activité au cours de ces deux journée.

Visites le samedi et dimanche de la ferme bovine, ovine et prune d’Ente.

+33 6 78 71 83 37

