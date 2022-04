Printemps à la ferme : Ferme de Cap Blanc Monfaucon Monfaucon Catégories d’évènement: Dordogne

Printemps à la ferme : Ferme de Cap Blanc Monfaucon, 16 avril 2022, Monfaucon. Printemps à la ferme : Ferme de Cap Blanc Lieu-dit Cap Blanc Ferme Cap Blanc Monfaucon

2022-04-16 – 2022-04-16 Lieu-dit Cap Blanc Ferme Cap Blanc

Monfaucon Dordogne Monfaucon Portes-ouvertes. Découverte des productions

(champignons, veaux de lait, vigne). Dégustation.

Des bons d’achat seront à gagner dans les fermes

