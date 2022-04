Printemps à la ferme : EARL Les deux Monts Monségur, 21 mai 2022, Monségur.

Printemps à la ferme : EARL Les deux Monts Lieu-dit Sul Roc 633 chemin de sul roc Monségur

2022-05-21 – 2022-05-22 Lieu-dit Sul Roc 633 chemin de sul roc

Monségur Lot-et-Garonne Monségur

EUR Le week-end du 21 et 22 mai 2022, les fermes lot-et-garonnaises vous accueillent !

Les agriculteurs vous feront vivre un printemps rayonnant pour découvrir et partager l’agriculture !

Spécialisé dans la culture de pruneaux, noix, noisettes, amandes et céréales, Christophe Bouyé vous ouvre les porte de sa ferme située sur la commune de Monségur et vous propose des visites le samedi et le dimanche .

Visites samedi et dimanche de l’exploitation de pruneaux, noix, noisettes, amandes et céréales.

+33 6 48 00 41 71

printemps à la ferme

Lieu-dit Sul Roc 633 chemin de sul roc Monségur

dernière mise à jour : 2022-04-21 par