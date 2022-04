Printemps à la Ferme des écoles Claville-Motteville Claville-Motteville Catégories d’évènement: Claville-Motteville

2022-04-13 15:00:00 – 2022-04-13 16:30:00

Claville-Motteville Seine-Maritime Claville-Motteville Au programme :

– visite commentée de la ferme avec découverte de nos poules de Pavilly et oies normandes, les ânes, les chèvres, la mare…

fermedesecoles@gmail.com +33 7 68 09 43 98

