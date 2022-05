Printemps à “la Ferme des Cazalous” à Puyjourdes Puyjourdes Puyjourdes Catégories d’évènement: Lot

Printemps à “la Ferme des Cazalous” à Puyjourdes Puyjourdes, 11 juin 2021, Puyjourdes. Printemps à “la Ferme des Cazalous” à Puyjourdes Puyjourdes

2021-06-11 – 2021-06-11

Puyjourdes Lot Puyjourdes Vendredi 11 juin :

Repas du soir avec scène ouverte animée par le duo “Dan & Guy” Samedi 12 juin :

Repas du midi avec avec concours de pétanque tête-à-tête à 10h, doublette 14h30

Repas du soir avec “80’s Wave : reprises violonisées de tubes internationaux pop-folk-rock & new-wave & celtiques & post-punk

La ferme de Cazalous vous ouvre ses portes à l'occasion du printemps à la ferme avec au programme: visites de l'exploitation, dégustations , jeux et Repas pour Les soirées du Printemps

Dimanche 13 juin : Repas du midi et concours de belote vers 14h30 avec de nombreux lots ! Gayral Family

