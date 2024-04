Printemps à la ferme Bergerie de Beaugas Beaugas, samedi 25 mai 2024.

Printemps à la ferme Bergerie de Beaugas Beaugas Lot-et-Garonne

Le week-end du 25 et 26 mai, les fermes lot-et-garonnaises vous accueillent !

Les agriculteurs vous feront vivre un printemps rayonnant pour découvrir et partager l’agriculture !

Julien Chaudruc, spécialisé dans la production de fromage de brebis, vous fera découvrir sa ferme et son activité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

218 impasse de Marcus

Beaugas 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

