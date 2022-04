Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque Biron Biron Catégories d’évènement: Biron

Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque
Biron, Dordogne
30 avril - 1er mai 2022

Venez au Domaine de la Tuque pour un week-end gastronomique vins et fromages. Découvrez la vigne ainsi que les insectes qui y vivent. Dégustez les nouveaux vins du domaine et les fromages de la ferme de la Brunie. Apéritif vigneron offert à 11h. Pas de restauration sur place.

La Tuque, Domaine de la Tuque, Biron

