Printemps à la ferme à l’Échappée Pastorale Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

Dordogne

Printemps à la ferme à l’Échappée Pastorale Coly-Saint-Amand, 24 avril 2022, Coly-Saint-Amand. Printemps à la ferme à l’Échappée Pastorale Lieu-dit La Vignolle L’Échappée Pastorale Coly-Saint-Amand

2022-04-24 – 2022-04-24 Lieu-dit La Vignolle L’Échappée Pastorale

Coly-Saint-Amand Dordogne Coly-Saint-Amand Dans le cadre du Printemps à la Ferme :

Dégustation de fromages.

Découverte des chevaux et des agneaux.

Baptêmes à poney pour les enfants.

Balade en chariot Western à 10h, 11h, 15h et 16h.

Jeux.

restauration sur place le midi (burger fermier).

+33 6 07 48 18 69

