Printemps à la ferme à la Miellerie de Titelle Aigondigné Aigondigné Catégories d’évènement: Aigondigné

Deux-Sèvres

Printemps à la ferme à la Miellerie de Titelle Aigondigné, 14 mai 2022, Aigondigné. Printemps à la ferme à la Miellerie de Titelle La Miellerie de Titelle 21 Route de Tauché Aigondigné

2022-05-14 – 2022-05-15 La Miellerie de Titelle 21 Route de Tauché

Aigondigné Deux-Sèvres Aigondigné EUR Printemps à la ferme à la Miellerie de Titelle Animations portées par Bienvenue à la ferme

Venez à la rencontre de nos agriculteurs, de nombreuses animations prévues : marchés, visites, ateliers pédagogiques, dégustations… Les 14 et 15 mai de 10h à 18h à La Miellerie de Titelle Vidéo d’explication de notre travail d’apiculteur,

Dégustation des produits de la ruche

Atelier pour les enfants

La Miellerie de Titelle 21 Route de Tauché Aigondigné

