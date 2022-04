Printemps à la ferme à la Ferme Les Clefs des Champs Valojoulx Valojoulx Catégories d’évènement: Dordogne

Valojoulx

Printemps à la ferme à la Ferme Les Clefs des Champs Valojoulx, 7 mai 2022, Valojoulx. Printemps à la ferme à la Ferme Les Clefs des Champs Ferme Les clefs des champs 75 Route de la Teillède Valojoulx

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 Ferme Les clefs des champs 75 Route de la Teillède

Valojoulx Dordogne Valojoulx Dans le cadre du Printemps à la Ferme :

Visites guidées de la ferme à 14h et 16h.

