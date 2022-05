Printemps à la ferme à la Ferme de la Bon’o’venture Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Printemps à la ferme à la Ferme de la Bon’o’venture Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 14 mai 2022, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Printemps à la ferme à la Ferme de la Bon’o’venture les landes de la salvetat Ferme de la Bon’o’venture Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

2022-05-14 – 2022-05-14 les landes de la salvetat Ferme de la Bon’o’venture

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne Dans le cadre du printemps à la ferme, visite guidée à la découverte de la chèvrerie (environ 1h30).

Présentation de l’élevage de chèvres laitières et de la transformation fromagère.

Dégustation de fromages. Réservation obligatoire. Tout public. Dans le cadre du printemps à la ferme, visite guidée à la découverte de la chèvrerie (environ 1h30).

Présentation de l’élevage de chèvres laitières et de la transformation fromagère.

Dégustation de fromages. Réservation obligatoire. Tout public. +33 7 81 97 99 05 Dans le cadre du printemps à la ferme, visite guidée à la découverte de la chèvrerie (environ 1h30).

Présentation de l’élevage de chèvres laitières et de la transformation fromagère.

Dégustation de fromages. Réservation obligatoire. Tout public. printempsalaferme.com

les landes de la salvetat Ferme de la Bon’o’venture Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Autres Lieu Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Adresse les landes de la salvetat Ferme de la Bon'o'venture Ville Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac lieuville les landes de la salvetat Ferme de la Bon'o'venture Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Departement Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouffignac-saint-cernin-de-reilhac/

Printemps à la ferme à la Ferme de la Bon’o’venture Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 2022-05-14 was last modified: by Printemps à la ferme à la Ferme de la Bon’o’venture Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 14 mai 2022 Dordogne Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne