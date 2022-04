Printemps à la ferme à la Ferme de la Bon’o’venture Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’évènement: 24580

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dans le cadre du printamps à la ferme, visite guidée à la découverte de la chèvrerie.

Présentation de l’élévage de chèvres laitières et de la transformation fromagère.

©bienvenue à la ferme

