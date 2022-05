Printemps à la ferme, 21 mai 2022, .

Printemps à la ferme

2022-05-21 – 2022-05-22

Les 21 et 22 mai les fermes du Lot-et-Garonne vous ouvrirons leurs portes.

Entre visites, dégustations, repas, animations, venez découvrir et partager l’agriculture dans une ambiance conviviale et festive.

Les 21 et 22 mai les fermes du Lot-et-Garonne vous ouvrirons leurs portes.

Entre visites, dégustations, repas, animations, venez découvrir et partager l’agriculture dans une ambiance conviviale et festive.

+33 5 53 77 83 83

Les 21 et 22 mai les fermes du Lot-et-Garonne vous ouvrirons leurs portes.

Entre visites, dégustations, repas, animations, venez découvrir et partager l’agriculture dans une ambiance conviviale et festive.

Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne

dernière mise à jour : 2022-05-11 par