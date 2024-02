Printemps à Cluny, rencontres des pensées de l’écologie ENSAM Cluny, dimanche 24 mars 2024.

Printemps à Cluny, rencontres des pensées de l’écologie ENSAM Cluny Saône-et-Loire

Les secondes Rencontres des pensées de l’écologie auront lieu pendant quatre jours en mars sous le vocable un printemps à Cluny . Comme les premières, elles réuniront Intellectuels, chercheurs, universitaires porteurs d’alternatives et de luttes écologistes, et des élus locaux ou nationaux autour du thème de la société écologique et solidaire. Il sera décliné à travers vingt-cinq débats et tables rondes autour de questions très concrètes.

Programme, documents de présentation et inscriptions sur le site (http(s):///linstantdapres.fr) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:00:00

fin : 2024-03-24 16:00:00

ENSAM 13 rue de la porte de Paris

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@linstantdapres.fr

