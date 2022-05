Printempo | Solange Adamson Fondation des États-Unis Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 24 mai 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Le prochain concert de la série de fin d’année Printempo sera assuré par la soprano Solange Adamson, qui nous propose d’explorer des oeuvres de Purcell, Schubert, Mozart ou encore Verdi. La soprano Solange Adamson, boursière Harriet Hale Woolley et en résidence à la Fondation des États-Unis, sera accompagnée du pianiste Emre Can Karayel, pour un concert suivant les humeurs changeantes du printemps. Retrouvez plus d’informations sur le concert, ainsi que le programme de la série de fin d’année Printempo. Fondation des États-Unis 15 Boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/printempo-solange-adamson/ contact@fondationdesetatsunis.org https://www.facebook.com/events/537686181298959/ https://www.facebook.com/events/537686181298959/ https://my.weezevent.com/printempo-solange-adamson

Solange Adamson

