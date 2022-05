Printempo | Sarah Grace Graves Fondation des États-Unis Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 17 mai 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

À l’occasion de notre série de concert de fin d’année Printempo, la chanteuse Sarah Grace Graves nous présente Sun/Circle, un concert célébrant le soleil, le passage du printemps à l’été, et le caractère éphémère des corps. Un concert à ne pas manquer. Pour ce concert, Sarah Grace Graves, boursière Harriet Hale Woolley, nous présente une série d’oeuvres en collaboration avec d’autres artistes en résidence à la Fondation des États-Unis. Un projet interdisciplinaire mêlant musique, sculptures et film. Fondation des États-Unis 15 Boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/printempo-sarah-grace-graves/ https://fb.me/e/2l4gV6cqL https://fb.me/e/2l4gV6cqL https://my.weezevent.com/printempo-sarah-grace-graves

