Printempo | Marlaina Owens Fondation des États-Unis Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Printempo | Marlaina Owens Fondation des États-Unis, 6 juin 2023, Paris. Le mardi 06 juin 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit sous condition

La série Printempo continue avec un récital de chant. Marlaina Owens nous propose une soirée mêlant chant lyrique et standards de jazz. Je présente des chants inspirées des différentes degrés de l’amour, de l’âge du jazz jusqu’aux temps modernes. L’amour est dépeint avec un sentiment de nostalgie ludique et sensuelle, énergie suscitée par les célèbres chanteuses Eartha Kitt et Josephine Baker au cours de leurs performances. Le programme débutera par plusieurs mélodies de B.E. Boykin (paroles par Maya Angelou) et se terminera par quelques célèbres standards de jazz.

~Marlaina Owens Retrouvez le programme détaillé du festival Printempo 2023 ici. Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/marlaina-owens-printempo-2023/ contact@fondationdesetatsunis.org https://fb.me/e/14zbQiv9u https://fb.me/e/14zbQiv9u https://my.weezevent.com/concert-printempo-marlaina-owens

© Fondation des États-Unis

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Fondation des États-Unis Adresse 15 boulevard Jourdan Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Fondation des États-Unis Paris

Fondation des États-Unis Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Printempo | Marlaina Owens Fondation des États-Unis 2023-06-06 was last modified: by Printempo | Marlaina Owens Fondation des États-Unis Fondation des États-Unis 6 juin 2023 Fondation des Etats-Unis Paris Paris

Paris Paris