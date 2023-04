Printempo | Jonathan Mutel Fondation des États-Unis, 23 mai 2023, Paris.

Le mardi 23 mai 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit sous condition

Pour ce troisième concert de la série Printempo, Jonathan Mutel met en valeur la virtuosité du violon du 19ème siècle à travers trois des œuvres les plus célèbres de l’époque. Chaque œuvre contraste la lumière et l’obscurité, le charme et le tragique, montrant toute la gamme des capacités expressives du violon. Chaque œuvre et compositeur a également des liens spécifiques avec la France.

Fritz Kreisler a obtenu la nationalité française et américaine de son vivant, et il a connu un grand succès à Paris avec ses charmantes pièces virtuoses dans les récitals qu’il a donnés avec le compositeur et pianiste Sergei Rachmaninoff.

La Sonate du compositeur français César Franck est la sonate en duo la plus connue et la plus jouée du 19ème siècle, ayant été transcrite pour flûte, violoncelle, alto et autres instruments en raison de sa popularité. Rempli de belles mélodies et de drames tragiques, c’est un chef- d’oeuvre romantique dans lequel le violon et le piano présente une incroyable complicité.

Enfin, le compositeur espagnol Pablo de Sarasate montre les grandes capacités virtuoses du violon en utilisant des mélodies de l’opéra le plus populaire de France, Carmen.

~Jonathan Mutel

Retrouvez le programme détaillé du festival Printempo 2023 ici.

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

