Printempo | Dhyani Heath Fondation des États-Unis, 3 mai 2022, Paris.

Le mardi 03 mai 2022

de 19h30 à 21h00

. gratuit

Pour ce premier concert Printempo 2022, nous retrouvons la violoniste et boursière Harriet Hale Wooley Dhyani Heath, pour un concert autour des œuvres de Szymanowski, Bacewicz, Debussy et Fauré.

L’impressionnisme polonais : L’influence de l’impressionnisme français sur la musique polonaise du 20e siècle

Combinant une sélection d’œuvres de Claude Debussy, Maurice Ravel, Karol Szymanowski et Grazyna Bacewicz, ce récital est une vitrine du son et de la vue, où le croisement entre les arts visuels et la musique sera exploré à travers les œuvres de différents artistes et compositeurs liés à l’impressionnisme français. Diverses peintures de peintres impressionnistes polonais seront projetées pendant ce concert, pour une expérience multisensorielle enrichissante.

Szymanowski, surnommé “l’impressionniste polonais”, ainsi que la compositrice polonaise Bacewicz, ont tous deux été influencés par le mouvement impressionniste français et par les compositeurs français Ravel et Debussy. Nous entendons des similitudes dans l’harmonie, la couleur du son et la texture dans un éventail de pièces, dont le chatoyant “Mythes” ainsi que des œuvres moins connues comme “Fenêtre de verre”.

C’est une invitation à apprécier le monde de l’impressionnisme tel qu’il est exprimé par deux nations différentes, une alliance musicale et artistique.

— Dhyani Heath

Fondation des États-Unis 15 Boulevard Jourdan 75014 Paris

Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/printempo-dhyani-heath/

