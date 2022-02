Printemphonia – Journée internationale de la Francophonie à Bruxelles Halles Saint-Géry Ville de Bruxelles Catégories d’évènement: Bruxelles-Capitale

Halles Saint-Géry, le jeudi 17 mars à 19:00

Pour célébrer la Francophonie, nous vous invitons à une soirée qui rassemble, en deux temps, des artistes de la Francophonie. Assistez d’abord à un spectacle de musique, de danse et de cirque aux Halles Saint Géry, avec entre autres **Back Pocket** (Wallonie-Bruxelles) et **Barcode** (Québec), un collectif acrobatique de cirque contemporain. Poursuivez ensuite avec une séance de cinéma au Palace à Bruxelles avec le court-métrage « **Babatoura** » (Québec) et le long-métrage « **Les trois Lascars** » (Burkina Faso).

Entrée libre. Sur réservation pour les films.

La soirée, en deux temps, rassemble des artistes de la Francophonie lors d'un spectacle aux Halles Saint Géry suivi d'une séance de cinéma au Palace à Bruxelles.

