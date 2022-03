Printemphonia – JIF 2022 Halles Saint Géry Bruxelles Catégorie d’évènement: Bruxelles

Le 17 mars 2022, c’est le retour de la soirée dédiée à la Journée Internationale de la Francophonie ! Cette soirée sera composée de deux grands moments : [un spectacle](https://fb.me/e/2jYCLWNWI) aux Halles Saint-Géry et [deux séances exclusives](https://fb.me/e/1bINenOyE) au cinéma Palace Une soirée organisée par Wallonie-Bruxelles International, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie auprès de l’UE, en partenariat avec la Délégation générale du Québec à Bruxelles.

Spectacle gratuit, sur entrée libre / Séances de cinéma gratuites, sur inscription

Lieu Halles Saint Géry Adresse 1 place St Géry 1000 BRUXELLES Ville Bruxelles

