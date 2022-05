Print my parc! Parc du château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Catégories d’évènement: Haute-Saône

Print my parc!

Parc du château de Ray-sur-Saône, le dimanche 5 juin à 10:00

Le tâche-papier, print club dijonnais, vient poser son atelier mobile au château dimanche toute la journée pour créer ensemble des plaques d’identification ainsi qu’un guide ludique afin de reconnaître les principaux arbres peuplant le parc. **À noter** : L’atelier se fait sur inscription dans la limite des places disponibles. Réservation au 03 84 95 77 37 ou sur [[chateauderay@haute-saone.fr](mailto:chateauderay@haute-saone.fr)](mailto:chateauderay@haute-saone.fr).

Gratuit, sur inscription, atelier limité à 12 participants

Atelier signalétique : création de plaques d’identification des différentes essences du parc du château (techniques mixtes : gravure, peinture, dessin) Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Haute-Saône

