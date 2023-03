REPAS & APRÈS-MIDI DANSANT Prinquiau Prinquiau Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Prinquiau

REPAS & APRÈS-MIDI DANSANT, 26 mars 2023, Prinquiau

2023-03-26

Loire-Atlantique Prinquiau . Organisé par Festiv’ Prinquiau

26/03 : repas beurre blanc, après-midi dansant orchestre Didier Gilbert

23/04 : repas joue de porc, après-midi dansant orchestre Albyzia

11/06 : repas boudins saucisses, après-midi dansant orchestre Stéphane Mercier

10/09 : repas choucroute, après-midi dansant orchestre Stéphane Fauny

Tarif : 25€ repas + après-midi ou 8€ après-midi seul festivprinquiau@sfr.fr +33 6 70 58 27 98 Prinquiau

