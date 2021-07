Civray-sur-Esves Civray-sur-Esves Civray-sur-Esves, Indre-et-Loire Princesses & Princesses Civray-sur-Esves Civray-sur-Esves Catégories d’évènement: Civray-sur-Esves

Indre-et-Loire

Princesses & Princesses Civray-sur-Esves, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Civray-sur-Esves. Princesses & Princesses 2021-07-19 22:30:00 – 2021-07-24 00:00:00

Civray-sur-Esves Indre-et-Loire Civray-sur-Esves 11 EUR Princesses & Princesses :

Spectacle nocturne en plein air dans la cour de la Ferme des Rimbergères à Civray sur Esves présenté par la troupe de théâtre amateur de l’ACIVEM.

Spectacle à 22h30 tous les soirs du 19 au 24 juillet 2021.

Possibilité de restauration sur place à 20h sous abri : 13€ adultes et 5,50€ enfants. Princesses & Princesses :

