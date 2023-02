Princesses Leya LA PUCE A L’OREILLE RIOM Catégories d’Évènement: Puy-de-Dme

Riom

« Si tu crois qu'on peut aimer Rammstein et Dirty Dancing, ce spectacle est pour toi. » Grand Amateur de pop acidulé et chemises interflora, Schoumsky a un rêve : gagner l'Eurovision ! Mais dans son entourage personne ne veut l'aider à part Dedo, « Le prince des ténèbres ». Sauf que celui-ci pose une condition : l'Eurovision oui ! Mais en faisant du Heavy Metal ! Le résultat : Un concert humoristique qui fracasse les clichés ! Une battle musicale pour les amateurs ET les détracteurs de sons saturés ! Voici l'histoire du premier groupe de quasi Metal : Les Princesses Leya ! Votre billet est ici LA PUCE A L'OREILLE RIOM 16 RUE GENERAL CHAPSAL Puy-de-Dme

Détails Catégories d’Évènement: Puy-de-Dme, Riom Autres Lieu LA PUCE A L'OREILLE Adresse 16 RUE GENERAL CHAPSAL Ville RIOM Tarif 20.9-20.9 lieuville LA PUCE A L'OREILLE RIOM Departement Puy-de-Dme

LA PUCE A L'OREILLE RIOM Puy-de-Dme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riom/

Princesses Leya LA PUCE A L’OREILLE 2023-06-03 was last modified: by Princesses Leya LA PUCE A L’OREILLE LA PUCE A L'OREILLE 3 juin 2023 La puce à l'oreille Riom

RIOM Puy-de-Dme