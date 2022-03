“Princesses et Princes en baskets : bal au château de Laréole” Château de Laréole, 28 août 2022, Cadours.

Château de Laréole, le dimanche 28 août à 12:00

Organisé en collaboration avec la Direction des Arts Vivants et Visuels et le Comité Départemental du Tourisme dans le cadre du Festival « 31 notes d’été », l’événement “Princesses et Princes en baskets : bal au château de Laréoel” s’adresse au jeune public, et aux familles. Il propose aux enfants et leurs parents de voyager dans le temps. Destination le 18e siècle à la rencontre de personnages hauts en couleurs, à la découverte des musiques et danses anciennes ! **PROGRAMME** ————- **12h : Activités en accès libre et continu.** * **Jeux anciens :** jeu du croquet, mur gruyère, quilles traditionnelles, jeu des anneaux, jeu de la grenouille, l’arbalète de Guillaume Tell. * **Tableaux vivants de reconstitution historique animés par l’association “Historia Tempori” :** – 12h30 : la diseuse de bonne aventure. – 13h30 : la séance de peinture. – 14h30 : la partie de Colin-Maillard. – 15h30 : le goûter sur l’herbe. * **Stand de costumes et accessoires historiques** animé par l’association “Historia Tempori”. * **Stand autour de la cuisine historique et Causeries culinaires historiques** animés par l’association “Les délices de l’Histoire” : – 30mn. Tout public. – 13h45 / 14h45 / 15h45. * **Lectures de contes :** accès à des ouvrages sous le tipi de la Médiathèque départementale. **13h : Activités sur réservation (à l’accueil du château).** * **Atelier d’initiation à l’enluminure avec Aline Bonafoux, artiste enlumineur** (réaliser sa princesse ou son prince) : – 45mn. Enfants à partir de 8 ans et adultes. – 13h / 14h / 15h / 16h/ 17h. * **Initiation à l’escrime artistique avec l’association “Armadag” :** – 30mn. Adolescents à partir de 12 ans et adultes. – 13h15 / 14h15 / 16h/ 17h. * **Visites commentées du château :** – 45mn.Tout public. – 13h30 / 14h30 / 15h30. **15h : Démonstration d’escrime artistique.** **16h : Défilé de costumes historiques.** **16h30-17h15 : Spectacle jeune public.** **17h30-18h30 : Bal costumé pour les enfants.** Prévoir son costume et sa plus belle paire de baskets pour danser sur les musiques de l’Orchestre de chambre de Toulouse, accompagné des danseurs professionnels de la compagnie « La Baraque ». Les enfants découvriront le menuet, le rondeau et la sarabande ! ### **INFOS PRATIQUES** Gratuit, entrée libre. Certaines activités sont cependant sur réservation à l’accueil du château. Possibilité de pique-niquer dans les jardins.

Vivez une expérience inédite dans le cadre exceptionnel du château de Laréole et ses jardins, près de Cadours. Vous serez transportés au 18e siècle pour un après-midi de fête, d’ateliers et de jeux.

