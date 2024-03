PRINCESSE TOUCAN x BARRY MOORE La Dame de Canton Paris, mardi 12 mars 2024.

Le mardi 12 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant prévente : 10 EUR

PRINCESSE TOUCAN x BARRY MOORE pour une soirée Pop !

PRINCESSE TOUCAN

Auteure interprète issue de banlieue Parisienne, elle fait ses débuts sur la scène rap underground.

Au fil des années, elle se positionne en marge des styles musicaux prédéfinis, influencée par la pop et le rock, qu’elle distille sur des rythmes drum n bass et breakbeat.

BARRY MOORE

A l’âge de 10 ans, il quitte son pays natal avec sa famille pour s’installer à San Francisco. C’est en Californie, qui l’inspire tant, que nait sa vocation de l’écriture et de la musique, ponctuée comme beaucoup d’adolescents par la pratique du surf.

De retour en Europe, Barry Moore se produit dans les rues et les scènes musicales de Dublin à Londres, en passant par Salamanque et Paris, entre autres. A cette époque il se forge une solide dimension de musicien et de compositeur, créateur de mélodies et de rythmes aux nuances aussi variées que les pays dans lesquels il s’est produit.

Barry Moore est un artiste du label Spookland Records où il enregistre actuellement son premier album épaulé par Maxim Nucci (Aka Yodélice).

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



http://www.damedecanton.com/event/princesse-toucan-x-barry-moore/ https://www.facebook.com/events/s/dame-de-canton-barry-moore-pri/423529106852224/ https://www.billetweb.fr/princesse-toucan-x-barry-moore

