PRINCESSE ROSE ET SES TALENTS (4-10 ANS) MARELLE DES TEINTURIERS, 17 février 2023, AVIGNON. Un spectacle à la date du 2023-02-17 (2023-02-17 au ) 15:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Les drôles d'aventures d'une princesse qui rêvait d'être une rockstar ! Princesse Rose vit au pays de Bonnaloy dans le château de la Reine, sa maman. Elle n'est jamais sortie et suit des cours de danse classique tout en se préparant à reprendre les rênes du royaume. Sa maman la destine à un mariage princier. Mais Princesse Rose a un rêve… Ce ne sont pas les cours de danse classique, de maintien ou de diction qui l'intéressent, pas plus qu'un hypothétique prince charmant. Elle veut devenir une rockstar célèbre, comme les gens qu'elle a vu à la télévision. Elle finit par s'enfuir du château pour aller tenter sa chance à la ville…

Sa maman la destine à un mariage princier. Mais Princesse Rose a un rêve… Ce ne sont pas les cours de danse classique, de maintien ou de diction qui l’intéressent, pas plus qu’un hypothétique prince charmant. Elle veut devenir une rockstar célèbre, comme les gens qu’elle a vu à la télévision.

Elle finit par s’enfuir du château pour aller tenter sa chance à la ville… . EUR10.0 10.0 euros Votre billet est ici

