Princesse Näpalm te convie bien cordialement à un rendez-vous de sueur concentrée sous forme de concert licornien Princesse Näpalm te convie bien cordialement à un rendez-vous de sueur concentrée sous forme de concert licornien. LINE-UP Princesse Näpalm (Electro Hip-Punk, Paris – Montpellier) Groupe live de synthèse Hip-Hop, Surf Punk et Techno, composé de 3 membres principaux : LN-VR, Matteo MIG et $uperPolo. Le groupe produit un son électro puissant, avec sur scène contrebasse, guitare, machines, batterie et chant. Visuellement c’est une version flashy de Rick et Morty sur une licorne gothique galopant joyeusement à travers différents paysages psychédéliques. guest (à venir) La Cour des Miracles (Electronic House DJ Set, Tours-Paris) SanTran, ISHKR, $uperPolo, LN-VR Concerts -> Électronique L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Concerts -> Électronique Musique

