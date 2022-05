Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki Cinéma Ermitage Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki Cinéma Ermitage, 3 juin 2022, Fontainebleau. Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki

Cinéma Ermitage, le vendredi 3 juin à 10:00

Comme tous les films de Hayao Miyazaki, Princesse Mononoké célèbre la richesse du vivant et l’ordre naturel du monde. Au cœur du Japon médiéval, la forêt se dépeuple à cause de l’homme qui veut en exploiter les ressources. Ashitaka, jeune prince de la tribu des Emishis, est frappé d’une malédiction après avoir tué un dieu-sanglier. Dans la quête d’harmonie qui sera la sienne, il rencontrera San, une mystérieuse fille-louve dont il tombera amoureux. _Princesse Mononoké_ (_Mononoke Hime_)_,_ Hayao Miyazaki, 1997 © Wild Bunch – Studio Ghibli

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

. Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Cinéma Ermitage Adresse 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Cinéma Ermitage Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Cinéma Ermitage Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki Cinéma Ermitage 2022-06-03 was last modified: by Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki Cinéma Ermitage Cinéma Ermitage 3 juin 2022 Cinéma Ermitage Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne